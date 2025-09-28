الأحد 2025-09-28 09:00 م
 

وزير النقل يتفقد مديرية الملاحة الجوية والأرصاد في مطار الملك حسين بالعقبة

وزير النقل يتفقد مديرية الملاحة الجوية والأرصاد في مطار الملك حسين بالعقبة
وزير النقل يتفقد مديرية الملاحة الجوية والأرصاد في مطار الملك حسين بالعقبة
 
الأحد، 28-09-2025 07:13 م
الوكيل الإخباري-  تفقد وزير النقل الدكتور نضال القطامين مديرية الملاحة الجوية والأرصاد في مطار الملك حسين بمدينة العقبة، مؤكدا أهمية متابعة أعمال تحسين الملاحة الجوية لضمان أمن وسلامة الطيران.اضافة اعلان


واطلع القطامين، على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد السبت في العقبة، على أهم المشاريع التي تنفذها هيئة تنظيم الطيران المدني، ومنها نظام الاستطلاع الراداري ، ونظام الهبوط الآلي  والتي من شأنها تعزيز عمل الملاحة والسلامة الجوية في العقبة، وتوفير التغطية الرادارية المتقدمة وفق المعايير الدولية.

واطلع القطامين خلال الزيارة على الخدمات التي تقدمها محطة الأرصاد الجوية في المطار، مشيرا إلى أهمية تطوير الأجهزة المعنية بالرصد الجوي لتقديم خدمات كاملة للملاحة الجوية وفق المتطلبات والممارسات الدولية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ز

أخبار محلية وزير البيئة يبحث والسفير الكويتي التعاون البيئي

وزير البيئة يبحث والسفير البريطاني سبل التكيف مع التغير المناخي

أخبار محلية وزير البيئة يبحث والسفير البريطاني سبل التكيف مع التغير المناخي

ل

أخبار محلية القبول الموحد تعلن نتائج طلبات الانتقال لطلبة المكرمة الملكية لأبناء العشائر

ن

أخبار محلية "صناعة إربد" تطلق المرحلة الثانية من دورة الذكاء الاصطناعي

اعلام عبري: نتنياهو في حالة من الهستيريا أصابت قبل لقاء ترامب

عربي ودولي اعلام عبري: نتنياهو في حالة من الهستيريا أصابت قبل لقاء ترامب

ن

عربي ودولي مصر تفوز بمنصب دولي رفيع

حملات مستمرة لإزالة العوائق والتعديات في شوارع مادبا

أخبار محلية حملات مستمرة لإزالة العوائق والتعديات في شوارع مادبا

ل

أسواق ومال العراق.. صادرت النفط سجلت 3.5 مليون برميل يوميا



 
 





الأكثر مشاهدة