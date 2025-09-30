وزير النقل يشارك في المؤتمر الدولي للسكك الحديدية بأبوظبي

09:53 م

الوكيل الإخباري- شارك وزير النقل، الدكتور نضال القطامين، في المؤتمر الدولي للسكك الحديدية "جلوبل ريل 2025"، الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء من مختلف الدول.





وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، شارك القطامين في الجلسة الوزارية التي حملت عنوان: "حدود سلسة:



النقل كمحفز للتكامل الإقليمي"، والتي شهدت نقاشا موسّعا حول سبل تعزيز الربط الإقليمي عبر تطوير شبكات النقل والسكك الحديدية، والدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المشاريع في دعم التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وتسهيل حركة الأفراد والبضائع.



وأكد القطامين، خلال الجلسة، أهمية تطوير بنية تحتية متكاملة للنقل، مشيرا إلى أن مشاريع السكك الحديدية الحديثة، تمثل ركيزة لتعزيز التجارة البينية، وتحفيز الاستثمارات، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع وربط المنطقة بالأسواق العالمية.



وشدد على أهمية بناء شراكات إقليمية ودولية فاعلة؛ لتطوير قطاع النقل وتعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي، مؤكدا أن تطوير مشاريع النقل يشكل أداة أساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي.



وشاركت وزارة النقل ومؤسسة الخط الحجازي الأردني من خلال جناح خاص في المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث تضمن هذا الجناح عرضًا لمشاريع السكك الحديدية المستقبلية في الأردن، إضافة إلى إبراز الدور التاريخي للخط الحجازي الأردني عبر تسليط الضوء على مسيرته خلال الفترات السابقة باعتباره أحد أبرز المعالم التراثية والاقتصادية في قطاع النقل، فيما شهد الجناح زيارات للوفود المشاركة من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، الذين استمعوا إلى شروحات حول أبرز المعروضات.



وعلى هامش المؤتمر، عقد القطامين لقاءات ثنائية شملت وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر، ووزير المواصلات والاتصالات البحريني عبد الله بن أحمد آل خليفة، وجرى خلال هذه اللقاءات استعراض آفاق التعاون في مجالات النقل المختلفة.



ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار الإقليمي والدولي حول مستقبل السكك الحديدية، ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستعراض التجارب الرائدة في النقل الذكي والمستدام، وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة والتمويل والتشغيل.



وبحسب بيان الوزارة، فإن مشاركة الأردن في هذا المحفل الدولي تؤكد التزامه بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير البنية التحتية للنقل، ودعم مبادرات الربط البيني، بما يعزز التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة في المنطقة.



يشار إلى أن مؤتمر "جلوبل ريل" يعقد بشكل دوري ويجمع صناع القرار في النقل واللوجستيات من معظم دول العالم، ويعرض أحدث الابتكارات في قطاع السكك الحديدية، ويهدف إلى تعزيز التكامل بين وسائل النقل وفتح آفاق التعاون الدولي في البنية التحتية والنقل الذكي والمستدام.

