وسط استقرار نسبي للأسعار .. 3834 طن فواكه وخضار وورقيات ترد للسوق المركزي

الوكيل الإخباري- بلغت الكميات الإجمالية الواردة إلى السوق المركزي من الخضار والفواكه والورقيات 3834.294 طنا اليوم الأربعاء الموافق 04-12-2024 .



ولم تشهد النشرة زيادة أو انخفاض واضح وملحوظ في أسعار الفواكه والخضار والورقيات ، أي ما يعني استقرار نسبي في أسعارها داخل السوق المركزي



وتاليا نشرة - استرشادية- مفصلة بأسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم الأربعاء :





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