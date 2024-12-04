 
الأربعاء 2024-12-04 10:40 ص
 

وسط استقرار نسبي للأسعار .. 3834 طن فواكه وخضار وورقيات ترد للسوق المركزي

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 04-12-2024 09:31 ص

الوكيل الإخباري-  بلغت الكميات الإجمالية الواردة إلى السوق المركزي من الخضار والفواكه والورقيات 3834.294 طنا اليوم الأربعاء الموافق 04-12-2024 .

ولم تشهد النشرة زيادة أو انخفاض واضح وملحوظ في أسعار الفواكه والخضار والورقيات ، أي ما يعني استقرار نسبي في أسعارها داخل السوق المركزي  

وتاليا نشرة - استرشادية- مفصلة بأسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم الأربعاء :

اضافة اعلان



Image1_12202449132649948368.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

الشهيد عمر حسام يعقوب شويكي (17 عاما)

فلسطين استشهاد فتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في القدس

فل

منوعات شاهد تركي آل الشيخ يبحث عن طفل مغربي.. ما القصة؟

جانب من التكريم

أخبار محلية الضمان تتسلم جوائز التميز الدولية في الرياض

ت

خاص بالوكيل الصحة: تعيين 600 من الكوادر الصحية بعد استكمال احتساب رواتبهم خلال 10 أيام

قب

منوعات وفاة مُدرسة أمريكية بعد تعرضها لعضة خفاش داخل الفصل

لال

طب وصحة شرب السحلب قبل النوم في الشتاء- ماذا يفعل بالجسم؟

4ف

طب وصحة احذر 'هذه العادة' عند الاستيقاظ في منتصف الليل

لا

منوعات طعنها 70 طعنة ولف جسدها بأكياس بلاستيكية ثم رماها بحفرة في إيطاليا



 




الأكثر مشاهدة