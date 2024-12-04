وسط استقرار نسبي للأسعار .. 3834 طن فواكه وخضار وورقيات ترد للسوق المركزي

ولم تشهد النشرة زيادة أو انخفاض واضح وملحوظ في أسعار الفواكه والخضار والورقيات ، أي ما يعني استقرار نسبي في أسعارها داخل السوق المركزي
وتاليا نشرة - استرشادية- مفصلة بأسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم الأربعاء :
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