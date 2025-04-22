الثلاثاء 2025-04-22 01:58 م
 

وفاة طالبتين بحادث سير.. ووزير التربية ينعاهما

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 22-04-2025 01:36 م

الوكيل الإخباري-   بمزيد من الحزن والأسى ينعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، وأسرة الوزارة، الطالبتين اللتين توفيتا إثر حادث سير مؤسف مساء أمس الاثنين. 

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ودعا الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهمنا واهلهما جميل الصبر وحسن العزاء.

 
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