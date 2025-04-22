وفاة طالبتين بحادث سير.. ووزير التربية ينعاهما

الوكيل الإخباري- بمزيد من الحزن والأسى ينعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، وأسرة الوزارة، الطالبتين اللتين توفيتا إثر حادث سير مؤسف مساء أمس الاثنين.

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