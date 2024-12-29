وفاة طفل بحادث دهس في البيادر

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس في منطقة البيادر نتج عنه وفاة أحد الأطفال أمس السبت ، مؤكدة في تقريرها المروري أن سبب الحادث هو عدم تأكد سائق المركبة من صلاحية الكوابح . اضافة اعلان





وأشارت الإدارة إلى وقوع حادث تدهور لأحد المركبات بعد منطقة "بئر مذكور" في لواء قصبة العقبة أمس السبت ، حيث نتج عن الحادث 5 إصابات بين الخفيفة والمتوسطة ، وجرى نقل الإصابات إلى مستشفى غور الصافي .



