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وفاة طفل بحادث دهس في البيادر

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 29-12-2024 08:25 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس في منطقة البيادر نتج عنه وفاة أحد الأطفال أمس السبت ، مؤكدة في تقريرها المروري أن سبب الحادث هو عدم تأكد سائق المركبة من صلاحية الكوابح .اضافة اعلان


وأشارت الإدارة إلى وقوع حادث تدهور لأحد المركبات بعد منطقة "بئر مذكور" في لواء قصبة العقبة أمس السبت ، حيث نتج عن الحادث 5 إصابات بين الخفيفة والمتوسطة ، وجرى نقل الإصابات إلى مستشفى غور الصافي .

 
gnews

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