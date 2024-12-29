وفاة طفل بحادث دهس في البيادر

وأشارت الإدارة إلى وقوع حادث تدهور لأحد المركبات بعد منطقة "بئر مذكور" في لواء قصبة العقبة أمس السبت ، حيث نتج عن الحادث 5 إصابات بين الخفيفة والمتوسطة ، وجرى نقل الإصابات إلى مستشفى غور الصافي .
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