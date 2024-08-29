وفاة عشريني سقط من منحدر صخري في الكرك

وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم نقل الجثة إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق بالحادثة.
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