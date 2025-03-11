 
الثلاثاء 2025-03-11 10:15 ص
 

وفاة في تصادم مروع واشتعال النيران بمركبة محملة بالنفط على طريق بغداد الدولي

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 11-03-2025 08:56 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم مروع بعد محطة الكرامة باتجاه الرويشد على طريق بغداد الدولي، حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين. اضافة اعلان


وبحسب التقرير المروري اليومي فإن الحادث وقع بين مركبة محملة بمواد نفطية ومركبة صغيرة، حيث اشتعلت النيران في المركبة المحملة بعد التصادم. فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى الرويشد الحكومي لتلقي العلاج.
 
 
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