وفاة في تصادم مروع واشتعال النيران بمركبة محملة بالنفط على طريق بغداد الدولي

وبحسب التقرير المروري اليومي فإن الحادث وقع بين مركبة محملة بمواد نفطية ومركبة صغيرة، حيث اشتعلت النيران في المركبة المحملة بعد التصادم. فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى الرويشد الحكومي لتلقي العلاج.
-
أخبار متعلقة
-
ضبط 335 متسول في حملات مكثفة خلال رمضان
-
رسالة هامة من إدارة السير لسائقي الطرق الخارجية عند وقت الإفطار
-
حادث تصادم بين عدد من المركبات في أبو علندا
-
الأردن يرحب باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات العربية السورية
-
إطلاق مشروع تعبيد شوارع في بلدية السرو في بني كنانة
-
المستشفى الميداني الأردني نابلس 5 يكرّم شخصيات بارزة من مدينة نابلس
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
مجلس محافظة الكرك يناقش عددا من المناقلات المالية