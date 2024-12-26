وفاة موظف في وزارة التربية .. والوزير ينعاه

الوكيل الإخباري- ‏ينعى وزيرُ التَّربية والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث العلمي، والأمينان العامّان، والأسرةُ التَّربوية الزميل (حسام سالم مصطفى صالح الموسى) من موظفي مديرية الشؤون الإدارية في مركز الوزارة.

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