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وفاة موظف في وزارة التربية .. والوزير ينعاه

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الخميس، 26-12-2024 02:12 م

الوكيل الإخباري-   ‏ينعى وزيرُ التَّربية والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث العلمي، والأمينان العامّان، والأسرةُ التَّربوية الزميل (حسام سالم مصطفى صالح الموسى) من موظفي مديرية الشؤون الإدارية في مركز الوزارة.

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