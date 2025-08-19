الثلاثاء 2025-08-19 05:37 م
 

وفاة و 4 اصابات بحادث سير لمركبة سفريات تقل أردنيين في سوريا

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الثلاثاء، 19-08-2025 04:20 م
الوكيل الإخباري-    تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وفاة مواطن وإصابة أربعة من عائلة أردنية واحدة إثر حادث سير لمركبة سفريات تقل مسافرين أردنيين على طريق درعا في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في دمشق تابعت ملابسات الحادث منذ وقوعه مع السلطات المعنية في سوريا، مبيّنًا أن الحادث أسفر عن وفاة الأب، وإصابة الأم وثلاثة أطفال حالتهم مستقرة.

وأشار السفير القضاة إلى أن كوادر السفارة في دمشق على تواصل مستمر مع مستشفى السلام في ريف دمشق، الذي نُقِل إليه المصابون الأردنيّون الأربعة، فيما تم إخلاء جثمان الأب إلى مستشفى أخرى، ليصار لنقل الجثمان إلى المملكة بالتنسيق مع ذوي العائلة بعد إنجاز جميع الإجراءات في هذا الخصوص.

وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة للعائلة الأردنية لوفاة والدهم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمّده برحمته ومغفرته، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
 
 
