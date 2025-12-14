عاجل الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض المرتقب خلال الأسبوع المقبل

الأحد:
يسود نهار الأحد طقس غائم جزئياً وبارد نسبياً في أغلب المناطق، بينما يكون لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتبقى الفرصة ضعيفة في ساعات المساء لهطول زخات خفيفة ومحدودة من المطر في أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية. ليلاً يكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً في معظم المناطق.
تحذير: خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.
الاثنين:
يطرأ خلال النهار طقس بارد نسبياً مع ظهور الغيوم المنخفضة، ومع ساعات المساء تتأثر المملكة بمنخفض جوي يؤدي إلى تكاثر الغيوم وهطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، تمتد لاحقاً إلى بعض المناطق الشرقية. ليلاً يكون الطقس بارداً وغائماً مع هطول الأمطار بين الحين والآخر، قد تكون غزيرة أحياناً لفترات قصيرة خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية الغربية، وقد تترافق مع الرعد.
تحذيرات:
تدني مدى الرؤية الأفقية ليلاً بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في وسط وجنوب غرب المملكة.
تنبيه: الحذر من الانزلاق على الطرقات المبتلة.
الثلاثاء:
يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً وغائماً مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة، وقد تكون الأمطار غزيرة أحياناً لفترات قصيرة في بعض المناطق.
تحذيرات:
تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
احتمال جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.
تنبيه: الانتباه من الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر.
الأربعاء:
يستمر الانخفاض الطفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً، وتضعف فرص الهطول مع ساعات المساء. ليلاً يكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً.
تحذير: تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
تنبيه: الحذر من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول المطر.
وتدعو إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة التحديثات الدورية، وأخذ التحذيرات بعين الاعتبار، خاصة أثناء القيادة وفي المناطق المنخفضة ومجاري الأودية.
