 
الأحد 2024-09-29 07:29 م
 
 

وفد من كلية القيادة والأركان يزور الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين

مقر الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين
مقر الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين
الأحد، 29-09-2024 04:43 م

الوكيل الإخباري-    زار وفد عسكري من هيئة التوجيه والدراسين في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، اليوم الأحد، مقر الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين في عمان.

اضافة اعلان


واستمع الوفد الذي يضم ضباطا من الدول الشقيقة والصديقة إلى إيجاز حول طبيعة عمل الهيئة، وأهم الأعمال والواجبات التي تضطلع بها لخدمة ورعاية المصابين العسكريين وذويهم، إضافة إلى مشاريعها وتطلعاتها المستقبلية.

 
gnews

أحدث الأخبار

محطة محروقات

اقتصاد محلي (الطاقة) ترفض 4 طلبات تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرة مساعدات ثانية إلى لبنان

الدكتور عزمي محافظة

أخبار محلية فرصة أخيرة لتسديد الرسوم الجامعية للطلبة الجدد

مساهمات صحية وغذائية

فلسطين الإمارات شريك دائم في دعم الشعب الفلسطيني ومساندة قطاع غزة

مستشفى ميداني أردني للتوليد والخداج سيرسل لغزة قريبا

أخبار محلية الملك يتابع عملية تجهيز مستشفى ميداني

العيسوي يعزي عشيرتي الداوود والعواملة

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرتي الداوود والعواملة

سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مدينة الحديدة اليمنية

عربي ودولي غارات إسرائيلية على اليمن

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تغير ملموس على حالة الطقس في الاردن اعتباراً من الثلاثاء



 


الأكثر مشاهدة