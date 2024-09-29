وفد من كلية القيادة والأركان يزور الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين

واستمع الوفد الذي يضم ضباطا من الدول الشقيقة والصديقة إلى إيجاز حول طبيعة عمل الهيئة، وأهم الأعمال والواجبات التي تضطلع بها لخدمة ورعاية المصابين العسكريين وذويهم، إضافة إلى مشاريعها وتطلعاتها المستقبلية.
-
أخبار متعلقة
-
بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرة مساعدات ثانية إلى لبنان
-
فرصة أخيرة لتسديد الرسوم الجامعية للطلبة الجدد
-
الملك يتابع عملية تجهيز مستشفى ميداني
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي الداوود والعواملة
-
انطلاق فعاليات ماراثون القراءة في الطفيلة
-
مؤسسة ولي العهد تطلق الفوج الأول من "برنامج 42 عمّان"
-
الحنيفات: مليار طن حجم الهدر الغذائي عالميا تكفي لإشباع 800 مليون يتضورون جوعا
-
السفير النسور يقدم أوراق اعتماده لرئيس الجبل الأسود