وفد من كلية القيادة والأركان يزور الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين

الوكيل الإخباري- زار وفد عسكري من هيئة التوجيه والدراسين في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، اليوم الأحد، مقر الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين في عمان.

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