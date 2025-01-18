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وفد من وزارة الصحة الفلسطينية يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /٥

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي
القوات المسلحة الأردنية
السبت، 18-01-2025 08:49 م

الوكيل الإخباري-   زار وفد من وزارة الصحة في قطاع غزة، برئاسة مدير التعاون والتخطيط في وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5، وكان في استقبالهم قائد القوة ومدير المستشفى.

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وبين قائد القوة أن المستشفى الميداني جاء تنفيذاً لتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، الملك عبد الله الثاني، ومساهمة من المملكة الأردنية الهاشمية لخدمة الأشقاء في القطاع والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي يعانيها الأهالي في الظروف الراهنة التي يمرون بها نتيجة الحرب الإسرائيلية.


من جانبه أوضح مدير المستشفى أن المستشفى الميداني الأردني في جنوب غزة يهدف إلى تقديم الخدمات الطبية الطارئة والرعاية الصحية للأهالي في قطاع غزة، ويضم فريقًا طبيًا متكاملًا يعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المرضى وتخفيف معاناتهم إضافة إلى تأمين المستشفى بالأدوية والمستلزمات الطبية من خلال القوافل البرية.

 
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