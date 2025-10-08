اجتماع وزاري في باريس الخميس لمناقشة "اليوم التالي" في القطاع

05:56 م

الوكيل الإخباري- يعقد في باريس الخميس اجتماع لوزراء خارجية دول أوروبية وعربية بشأن غزة، أفادت مصادر دبلوماسية فرنسية بأنه سيتيح "تحديد آليات التزام جماعي" نحو "تفعيل" الدولة الفلسطينية عقب اعتراف دول غربية بها أخيرًا. اضافة اعلان





وقالت المصادر لوكالة فرانس برس إن الاجتماع الوزاري سيناقش خصوصًا "قوة الاستقرار الدولية والحكم الانتقالي في غزة والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار ونزع سلاح حماس ودعم السلطة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية".



وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية لرويترز، الأربعاء، إنّ من المتوقع أن يشارك وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو في اجتماع وزاري الخميس في باريس مع أطراف أوروبية وعربية ومن دول أخرى لمناقشة خطط الوضع بعد انتهاء الحرب في غزة.



وبينما تُجرى في مصر مباحثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس هدفها التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني، يرغب الوزراء بالتعبير عن "دعمهم" لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الثالث.



وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الهدف من الاجتماع يتمثل في إظهار "الاستعداد للعمل معًا لتفعيل المعايير الرئيسية" لما يُعرف بـ"اليوم التالي" بعد انتهاء الحرب، "بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى توضيح آليات التزام جماعي" في هذا الصدد.



وأضافت هذه المصادر أن هذا الاجتماع يُعدّ استمرارًا للمبادرة الفرنسية السعودية الداعمة لحل الدولتين والتي تُوّجت بإقرار إعلان نيويورك في أيلول بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، و"سهّلت اعتماد الخطة الأميركية" لإنهاء الحرب في قطاع غزة.



إلى جانب فرنسا والسعودية، من المتوقع أن يشارك في الاجتماع كل من الأردن وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى إندونيسيا وكندا وتركيا التي ترغب بالمشاركة بفاعلية في إنشاء بعثة استقرار في غزة بعد وقف إطلاق النار.



وقال مصدر دبلوماسي إيطالي لفرانس برس: "بلادنا مستعدة للمشاركة في العملية السياسية لما بعد الحرب لإعادة إعمار فلسطين وتوحيدها"، مبدياً اعتقاده بأن خطة ترامب تشكل "الخيار الوحيد الممكن ويجب دعمها".



وتنص خطة الرئيس الأميركي التي أُعلن عنها في 29 أيلول على وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة خلال 72 ساعة والانسحاب التدريجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي ونزع سلاح حماس.



وأضاف المصدر: "الحكومة الإيطالية مستعدة أيضًا لأن تنظر، كجزء من المساهمة في قوة الاستقرار الدولية المنصوص عليها في خطة الرئيس ترامب، في إمكان نشر قوات الكارابينييري (الدرك) لتدريب قوات الشرطة الجديدة في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث يوجد عناصر من الدرك الإيطالي أصلًا، ويلقى عملهم هناك إشادة كبيرة".



كما أبدت إيطاليا استعدادها "للمساهمة بفاعلية في البنية التحتية الطبية والصحية في قطاع غزة".