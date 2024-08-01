وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقي يزور متحف الأردن

الوكيل الاخباري - استقبل مدير عام متحف الأردن المهندس إيهاب عمارين، وعدد من كبار موظفي المتحف مساء أمس الأربعاء، وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق الدكتور فاضل محمد البدراني.



واصطحب المهندس عمارين الدكتور البدراني، في جولة في قاعات المتحف المختلفة، اطلع خلالها على إرث الأردن الإبداعي عبر العصور.