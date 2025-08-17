الأحد 2025-08-17 07:07 م
 

ولي العهد الأمير الحسين يعلن عودة خدمة العلم

ولي العهد
ولي العهد
 
الأحد، 17-08-2025 04:40 م
الوكيل الإخباري-   اعلن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريبا، خلال لقائه شبابا وشابات من محافظة إربد، مؤكدا أهمية البرنامج في تعزيز الهوية الوطنية وارتباط الشباب بأرضهم اضافة اعلان
 
 
gnews

أحدث الأخبار

م

أخبار محلية المومني: خدمة العلم تعود بصيغة جديدة لصقل شخصية الشباب الأردني

اتفاقية تعاون لإتاحة منصة «كتبي» التفاعلية لطلبة المدارس الحكومية

أخبار محلية اتفاقية تعاون لإتاحة منصة "كتبي" التفاعلية لطلبة المدارس الحكومية

ا

شؤون برلمانية الصفدي: مجلس النواب يدعم بكل الطاقات والأدوات إعلان ولي العهد بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم

ت

اقتصاد محلي "الإحصاءات" تصدر تقريرا حول أسعار تجارة الجملة

الفناطسة: خدمة العلم مظلة وطنية متكاملة لبناء القدرات وتنمية المهارات

أخبار محلية اتحاد العمال يشيد بإعلان ولي العهد إعادة تفعيل خدمة العلم

ولي العهد: إعادة خدمة العلم ترسيخ للهوية وتعزيز لارتباط الشباب بأرضهم

أخبار محلية ولي العهد: إعادة خدمة العلم ترسيخ للهوية وتعزيز لارتباط الشباب بأرضهم

ا

أخبار محلية "عزم النيابية" إعادة خدمة العلم خطوة استراتيجية تعزز دور الشباب في بناء الوطن

الحكومة ترسل مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة العلم إلى البرلمان بصفة الاستعجال

أخبار محلية الحكومة ترسل مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة العلم إلى البرلمان بصفة الاستعجال



 
 





الأكثر مشاهدة