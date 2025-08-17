ولي العهد الأمير الحسين يعلن عودة خدمة العلم

04:40 م

الوكيل الإخباري- اعلن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريبا، خلال لقائه شبابا وشابات من محافظة إربد، مؤكدا أهمية البرنامج في تعزيز الهوية الوطنية وارتباط الشباب بأرضهم اضافة اعلان

