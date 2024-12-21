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ولي العهد للاعبة التايكواندو جوليانا الصادق: كل التوفيق في مشوارك الجديد

جوليانا الصادق
جوليانا الصادق
السبت، 21-12-2024 10:48 م
الوكيل الإخباري-    وجه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني رسالة للاعبة التايكواندو جوليانا الصادق عقب إعلانها اليوم السبت اعتزالها اللعب رسميا.اضافة اعلان


ونشر سموه عبر خاصية "ستوري" على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو نشرته الصادق عبر حسابها في انستغرام معلقا عليها: "يعطيك العافية.. وكل التوفيق في مشوارك الجديد".
 
gnews

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أخبار محلية ولي العهد للاعبة التايكواندو جوليانا الصادق: كل التوفيق في مشوارك الجديد



 




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