ولي العهد للاعبة التايكواندو جوليانا الصادق: كل التوفيق في مشوارك الجديد

ونشر سموه عبر خاصية "ستوري" على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو نشرته الصادق عبر حسابها في انستغرام معلقا عليها: "يعطيك العافية.. وكل التوفيق في مشوارك الجديد".
-
أخبار متعلقة
-
الإدارة الجديدة في سوريا تعين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع
-
بلدية إربد تعلن إغلاق شارع عمان
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل يوسف عويضة
-
شحادة : الحكومة اتخذت 41 قرارا لتحفيز الاقتصاد والتخفيف عن المواطنين
-
اقرار الأسباب الموجبة لتعديل نظام الموارد البشرية في القطاع العام
-
مجلس الوزراء يصدر جملة من القرارات
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي الملكاوي والعبيدين