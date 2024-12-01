ولي العهد والأميرة رجوة يزوران مركز بذور الأمل

الوكيل الإخباري- زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، الأحد، مركز بذور الأمل للعلاج والتأهيل في عمان، الذي يقدم خدمات العلاج لاضطرابات النطق واللغة للأطفال والبالغين.

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وجال سموهما بالمركز، واطلعا على الغرفة الحسية الأولى والوحيدة من نوعها بالأردن والتي توفر تجارب متعددة الحواس لتعزيز الاسترخاء والتكامل الحسي، والصالة الرياضية المصممة لتعزيز نتائج العلاج.