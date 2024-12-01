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ولي العهد والأميرة رجوة يزوران مركز بذور الأمل

ولي العهد والأميرة رجوة يزوران مركزا لعلاج اضطرابات النطق واللغة للأطفال والبالغين
ولي العهد والأميرة رجوة يزوران مركزا لعلاج اضطرابات النطق واللغة للأطفال والبالغين
الأحد، 01-12-2024 07:42 م

الوكيل الإخباري-   زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، الأحد، مركز بذور الأمل للعلاج والتأهيل في عمان، الذي يقدم خدمات العلاج لاضطرابات النطق واللغة للأطفال والبالغين.

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وجال سموهما بالمركز، واطلعا على الغرفة الحسية الأولى والوحيدة من نوعها بالأردن والتي توفر تجارب متعددة الحواس لتعزيز الاسترخاء والتكامل الحسي، والصالة الرياضية المصممة لتعزيز نتائج العلاج.


واستمع سموهما إلى شرح قدمته مديرة المركز الدكتورة آية الجازي عن الخدمات التي يقدمها المركز في مجالات تقييم وعلاج اضطرابات النطق واللغة، والصوت، وصعوبات البلع للأطفال والبالغين، إضافة إلى تقديم الخدمات التأهيلية.

 
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