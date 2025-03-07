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ولي العهد يرعى انطلاق المجالس العلمية الهاشمية لهذا العام

مندوبا عن الملك، ولي العهد يرعى انطلاق المجالس العلمية الهاشمية لهذا العام
مندوبا عن الملك، ولي العهد يرعى انطلاق المجالس العلمية الهاشمية لهذا العام
 
الجمعة، 07-03-2025 03:59 م

الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، رعى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، اليوم الجمعة، انطلاق أعمال المجالس العلمية الهاشمية لهذا العام، في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين، طيب الله ثراه.

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وحضر سمو ولي العهد، المجلس العلمي السادس عشر بعد المئة - الأول لهذا العام - الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بعنوان "الأحاديث التي عليها مدار الإسلام عند علماء الأمة رحمهم الله تعالى".


وخلال المجلس، تحدث وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة والأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية الدكتور محمد البيومي عن المعاني التي يحملها الحديث الشريف: "إنما الأعمال بالنيات".

 
 
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