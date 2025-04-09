ولي العهد يزور دائرة الرقابة الصحية والمهنية ومجمع الدوائر في أمانة عمان

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الوكيل الإخباري- أجرى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، زيارتين تفقديتين منفصلتين إلى دائرة الرقابة الصحية والمهنية ومجمع الدوائر في أمانة عمان الكبرى. اضافة اعلان





وتهدف الزيارتين غير المعلنتين، إلى الاطلاع على جودة الخدمات وسير العمل بأمانة عمان، في إطار اهتمام سمو ولي العهد في متابعة سير العمل بالقطاع العام.



وأوعز سموه، بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بمستوى عمل المؤسسة، مؤكدا ضرورة إنجاز معاملات المراجعين دون تأخير.