الأربعاء 2025-04-09 05:02 م
 

ولي العهد يزور دائرة الرقابة الصحية والمهنية ومجمع الدوائر في أمانة عمان

ولي العهد يزور دائرة الرقابة الصحية والمهنية ومجمع الدوائر في أمانة عمان
ولي العهد
 
الأربعاء، 09-04-2025 04:44 م
الوكيل الإخباري-   أجرى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، زيارتين تفقديتين منفصلتين إلى دائرة الرقابة الصحية والمهنية ومجمع الدوائر في أمانة عمان الكبرى.اضافة اعلان


وتهدف الزيارتين غير المعلنتين، إلى الاطلاع على جودة الخدمات وسير العمل بأمانة عمان، في إطار اهتمام سمو ولي العهد في متابعة سير العمل بالقطاع العام.

وأوعز سموه، بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بمستوى عمل المؤسسة، مؤكدا ضرورة إنجاز معاملات المراجعين دون تأخير.
 
gnews

أحدث الأخبار

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية": 700 طن مساعدات أرسلت إلى سورية

ولي العهد يزور دائرة الرقابة الصحية والمهنية ومجمع الدوائر في أمانة عمان

أخبار محلية ولي العهد يزور دائرة الرقابة الصحية والمهنية ومجمع الدوائر في أمانة عمان

السفارة الأمريكية في عمان

أخبار محلية تحذير من السفارة الامريكية في عمان

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع نظيرتها الفلسطينية مجالات الدعم الإغاثي للضفة الغربية وقطاع غزة

شركة بن العميد

أخبار محلية توضيح من بن العميد حول تعديل أسعار منتجات القهوة

للا

فن ومشاهير رحيل مفاجئ يترك فراغا في الساحة الفنية العراقية - صورة

خلال لقائه فعاليات مجتمعية وشعبية

أخبار محلية العيسوي: الملك يجسد نهجا هاشميا لوطن أعز وأمنا لا يخترق ومواقف لا تتبدل

تعبيرية

خاص بالوكيل توقعات بانخفاض كبير على أسعار المحروقات في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة