ولي العهد يزور دائرة الرقابة الصحية والمهنية ومجمع الدوائر في أمانة عمان

وتهدف الزيارتين غير المعلنتين، إلى الاطلاع على جودة الخدمات وسير العمل بأمانة عمان، في إطار اهتمام سمو ولي العهد في متابعة سير العمل بالقطاع العام.
وأوعز سموه، بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بمستوى عمل المؤسسة، مؤكدا ضرورة إنجاز معاملات المراجعين دون تأخير.
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