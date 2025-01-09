ولي العهد يزور مكتبة دار القنصل في مأدبا

الوكيل الإخباري- زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الخميس، مكتبة دار القنصل في مأدبا، التي تحولت إلى مكتبة عامة بعدما كانت منزلا للشاعر سالم القنصل.

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ويعود بناء المنزل إلى عام 1887، وجرى ترميمه عام 2023.



واستمع سمو ولي العهد إلى شرح من مؤسِّستها رندا القنصل حول المكتبة التي تضم أكثر من 10 آلاف كتاب في مختلف المجالات الأدبية والعلمية، ومنها ما يهم الأطفال والشباب.