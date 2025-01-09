ولي العهد يزور مكتبة دار القنصل في مأدبا

ويعود بناء المنزل إلى عام 1887، وجرى ترميمه عام 2023.
واستمع سمو ولي العهد إلى شرح من مؤسِّستها رندا القنصل حول المكتبة التي تضم أكثر من 10 آلاف كتاب في مختلف المجالات الأدبية والعلمية، ومنها ما يهم الأطفال والشباب.
وتقدم المكتبة، منذ أيار 2024، تدريبات فنية وبرامج تعليمية متخصصة للمجتمع المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5
-
حادث سير بين 4 مركبات اعلى جسر المدينة الرياضية
-
الملك: مبارك للبنان وشعبه لانتخاب جوزاف عون رئيسا
-
"تجارة إربد"تسلم شحنة مساعدات لأهالي غزة
-
الملك يهنئ الرئيس اللبناني الجديد بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية
-
مفوضية اللاجئين: ندعم الراغبين بالعودة إلى سوريا بطرق متنوعة
-
ولي العهد يفتتح مركز الخدمات الحكومية في محافظة مأدبا
-
المومني: الحكومة سبتدأ بحوار وطني حول تشريعات الإدارة المحلية