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ولي العهد يشارك بيوم تدريبي بالرصاص الحي - فيديو

ولي العهد
ولي العهد
 
الإثنين، 21-04-2025 07:09 م

الوكيل الإخباري-   نشرت القناة الخاصة بالأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على منصة يوتيوب، اليوم ، مقطع فيديو جديد، ليوم تدريبي على مختلف أنواع الرمايات  نفذته الكتيبة الخاصة 101، إحدى وحدات قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية، الذي شارك فيه سموه برفقة زملائه في الكتيبة.
 
وركز التدريب على الدقة والجاهزية القتالية العالية، لدى المرتبات بمواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة.
 
ويأتي نشر المقطع الثاني، ضمن سلسلة فيديوهات تغطي جانباً من خدمة سموه في الكتيبة الخاصة 101 التي يشغل فيها مساعدا لقائد الكتيبة منذ أن التحق فيها في تموز الماضي.

ونشرت القناة الشهر الماضي المقطع الأول الذي تضمن التمرين العسكري "الاشتباك وفض الاشتباك بالذخائر الحية باستخدام الآليات الخفيفة".

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