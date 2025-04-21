ولي العهد يشارك بيوم تدريبي بالرصاص الحي - فيديو

وركز التدريب على الدقة والجاهزية القتالية العالية، لدى المرتبات بمواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة.
ويأتي نشر المقطع الثاني، ضمن سلسلة فيديوهات تغطي جانباً من خدمة سموه في الكتيبة الخاصة 101 التي يشغل فيها مساعدا لقائد الكتيبة منذ أن التحق فيها في تموز الماضي.
ونشرت القناة الشهر الماضي المقطع الأول الذي تضمن التمرين العسكري "الاشتباك وفض الاشتباك بالذخائر الحية باستخدام الآليات الخفيفة".
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