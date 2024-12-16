ولي العهد يلتقي بالكويت مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

وعبر سمو ولي العهد خلال اللقاء عن تقديره لجهود الصندوق في دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.
وثمن سموه اختيار الصندوق للأردن لبدء تطبيق استراتيجيته الجديدة، التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، ورفع القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية، وتسهيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجيا والابتكار، عبر التركيز على قطاعات حيوية كالمياه، والطاقة، والنقل، والعمليات اللوجستية، والتعليم، والصحة.
كما بحث اللقاء آليات استدامة مشاريع الصندوق في الأردن.
وحضر اللقاء مدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين، والسفير الأردني في الكويت سنان المجالي.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية: اجتماع العقبة تأكيد على احترام خيار الشعب السوري وإرادته
-
الملكة رانيا تلتقي راهبات بيت الزيارة وتهنىء بعيد الميلاد المجيد
-
الملك: أهمية توحيد الجهود الدولية لدعم عملية سياسية انتقالية سلمية في سوريا
-
اعلان الحد الادنى الجديد للاجور ٢٩٠ دينار
-
الأردن يدين مخططات الاحتلال توسيع استيطانه في الجولان
-
الحكومة تحيل موظفين الى التقاعد - اسماء
-
إرادتان ملكيتان بالأمير علي بن نايف والسفير الهنداوي
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً أمريكياً