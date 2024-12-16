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ولي العهد يلتقي بالكويت مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

ولي العهد يلتقي مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
ولي العهد يلتقي مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
الإثنين، 16-12-2024 05:05 م

الوكيل الإخباري-   التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في الكويت، اليوم الاثنين، مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر السعد.

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وعبر سمو ولي العهد خلال اللقاء عن تقديره لجهود الصندوق في دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.


وثمن سموه اختيار الصندوق للأردن لبدء تطبيق استراتيجيته الجديدة، التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، ورفع القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية، وتسهيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجيا والابتكار، عبر التركيز على قطاعات حيوية كالمياه، والطاقة، والنقل، والعمليات اللوجستية، والتعليم، والصحة.


كما بحث اللقاء آليات استدامة مشاريع الصندوق في الأردن.


وحضر اللقاء مدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين، والسفير الأردني في الكويت سنان المجالي.

 
gnews

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