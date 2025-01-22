ولي العهد يلتقي في دافوس رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.

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وتناول اللقاء العلاقات الأخوية الوثيقة بين الأردن والعراق، وسبل تعزيز التعاون بين المملكة وإقليم كردستان في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتكنولوجية.



كما بحث اللقاء أبرز التطورات في المنطقة.