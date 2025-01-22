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ولي العهد يلتقي في دافوس رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يلتقي في دافوس رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يلتقي في دافوس رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني
الأربعاء، 22-01-2025 08:28 م

الوكيل الإخباري-   التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.

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وتناول اللقاء العلاقات الأخوية الوثيقة بين الأردن والعراق، وسبل تعزيز التعاون بين المملكة وإقليم كردستان في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتكنولوجية.


كما بحث اللقاء أبرز التطورات في المنطقة.


وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والسفير الأردني في سويسرا نواف التل، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

 
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