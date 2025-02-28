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ولي العهد يهنئ بحلول شهر رمضان

ولي العهد
ولي العهد
الجمعة، 28-02-2025 07:42 م

الوكيل الإخباري-   هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأردنيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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ونشر سموه عبر إنستغرام، صورة استذكر فيها قوله تعالى " شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَان".

 
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