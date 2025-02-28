ولي العهد يهنئ بحلول شهر رمضان

ونشر سموه عبر إنستغرام، صورة استذكر فيها قوله تعالى " شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَان".
-
أخبار متعلقة
-
الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان
-
السبت أول أيام رمضان في الأردن
-
إحالات وانهاء خدمات في وزارة التربية- اسماء
-
دائرة الأفتاء تؤكد اعتماد الرؤية بالعين المجردة أو التلسكوب لهلال رمضان
-
تواصل انتخابات الشعب الهندسية لنقابة المهندسين حتى السادسة مساء
-
محافظ جرش: تكثيف الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان
-
تركيب 1800 وحدة إنارة جديدة بلواء بني عبيد
-
العيسوي: الملك يمضي بعزم في درب الحق والكرامة ومواقفه نبراسًا في سماء الأمة