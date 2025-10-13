الإثنين 2025-10-13 10:56 ص
 

خلاف ينتهي بمأساة.. امرأة تحرق زوجها بزيت مغلي أثناء نومه في الهند

ا
تعبيرية
 
الإثنين، 13-10-2025 09:21 ص

الوكيل الإخباري-   فتحت السلطات الهندية تحقيقًا في حادثة مروعة تعرض فيها رجل يُدعى دينيش (28 عامًا)، ويعمل ممثلاً طبياً، لحروق خطيرة بعد أن سكبت عليه زوجته زيتًا مغليًا ممزوجًا بمسحوق الفلفل الحار أثناء نومه، في منطقة مادانجير بالعاصمة نيودلهي.

اضافة اعلان


وقع الحادث فجر 2 أكتوبر، حيث استيقظ دينيش على ألم شديد ليجد زوجته، سادانا، تسكب الزيت على وجهه وجذعه، ثم ترشّ مسحوق الفلفل على جروحه، وتهدده بسكب المزيد إن حاول طلب المساعدة. وبعد أن استنجد بالجيران، تدخل مالك المنزل للسماح لهم بالدخول، ونُقل الضحية إلى مستشفى سافدارجونغ في حالة حرجة.


الزوجان متزوجان منذ 8 سنوات ولديهما طفلة عمرها 6 أشهر، وكانا يواجهان خلافات متكررة وصلت في وقت سابق إلى الشرطة. وقد سجل مركز شرطة أمبيدكار ناجار قضية ضد الزوجة، وتستمر التحقيقات في ملابسات الحادث ودوافعه.

 

ارم نيوز 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بر

فن ومشاهير رعب على المسرح.. سيف نبيل ينجو من حريق مفاجئ في حفله ببيروت! فيديو

العلم السوري

عربي ودولي سوريا.. اتفاق مبدئي على دمج قسد ضمن وزارة الدفاع

إدارة التنفيذ القضائي

أخبار محلية مهم من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين

5555

فن ومشاهير فنان تركي يسقط ميتاً أثناء غنائه في إحدى الحفلات – فيديو يوثق اللحظة

الذهب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

فل

منوعات طرق ذكية لتقليل مصاريف المطبخ وتوفير المال

تحويلات مرورية

أخبار محلية إغلاقات وتحويلات مرورية في عمّان الجمعة - اسماء الطرق

قمة شرم الشيخ للسلام

عربي ودولي فرانس برس: توقيع وثيقة ضمانات لاتفاق غزة خلال قمة السلام



 
 





الأكثر مشاهدة