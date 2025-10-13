خلاف ينتهي بمأساة.. امرأة تحرق زوجها بزيت مغلي أثناء نومه في الهند

وقع الحادث فجر 2 أكتوبر، حيث استيقظ دينيش على ألم شديد ليجد زوجته، سادانا، تسكب الزيت على وجهه وجذعه، ثم ترشّ مسحوق الفلفل على جروحه، وتهدده بسكب المزيد إن حاول طلب المساعدة. وبعد أن استنجد بالجيران، تدخل مالك المنزل للسماح لهم بالدخول، ونُقل الضحية إلى مستشفى سافدارجونغ في حالة حرجة.
الزوجان متزوجان منذ 8 سنوات ولديهما طفلة عمرها 6 أشهر، وكانا يواجهان خلافات متكررة وصلت في وقت سابق إلى الشرطة. وقد سجل مركز شرطة أمبيدكار ناجار قضية ضد الزوجة، وتستمر التحقيقات في ملابسات الحادث ودوافعه.
