الإثنين 2025-10-13 10:55 ص
 

لجان نيابية تؤجل اجتماع مناقشة انتشار الكلاب الضالة

مجلس النواب
الإثنين، 13-10-2025 09:14 ص

الوكيل الإخباري-   تقرر تأجيل اجتماع اللجان النيابية المشترك الذي كان من المقرر عقده الاثنين والمخصص لبحث ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وأثرها على السكان ومناقشة الحلول الناجعة لضمان سلامة المواطنين، وذلك إلى موعد يُحدد لاحقًا.

وكانت 6 لجان نيابية تنوي عقد اجتماع موسّع ظهر الاثنين في مجلس النواب، لبحث ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، ومناقشة الحلول العملية والناجعة لضمان سلامة المواطنين، وصون بيئة آمنة في مختلف مناطق المملكة.

 

 

 
 
