لجان نيابية تؤجل اجتماع مناقشة انتشار الكلاب الضالة

الوكيل الإخباري- تقرر تأجيل اجتماع اللجان النيابية المشترك الذي كان من المقرر عقده الاثنين والمخصص لبحث ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وأثرها على السكان ومناقشة الحلول الناجعة لضمان سلامة المواطنين، وذلك إلى موعد يُحدد لاحقًا.

