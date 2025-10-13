لجان نيابية تؤجل اجتماع مناقشة انتشار الكلاب الضالة

-
أخبار متعلقة
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفيرة الهولندية لدى المملكة
"تربوية الأعيان" تبحث سبل استخدام التقنيات الحديثة في عمل المجلس
لجنة الطاقة في الأعيان تطلع على واقع عمل "صندوق الطاقة"
البدادوة يطالب بمحاسبة التجاوزات في تعيينات البادية ويستنكر تجاهل مخزون الأطباء
"إدارية النواب" تناقش التعيين من مخزون "الخدمة والإدارة العامة" الأحد
ملتقى البرلمانيات الأردنيات يثمّن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
السعود: وقف إطلاق النار خطوة لإنهاء العدوان على غزة
"تقدم" و"إرادة" النيابيتان تبحثان أطر تعزيز العمل الكتلوي بعد اندماج الحزبين في "مبادرة"