100 شاحنة جديدة تعبر من الأردن إلى غزة

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الوكيل الإخباري- عبرت 100 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة تحمل وجبات غذائية جاهزة وطروداً صحية وخيماً وبطانيات، ليصار إلى توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع. اضافة اعلان





وتم تسيير المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبدعم من منظمة هيومن ابيل والسفارة البريطانية والإغاثة الإسلامية – بريطانيا وشركة الباطون الأردنية وهيئة الاغاثة الانسانية (IHH) والنداء الفلسطيني الموحد والأيادي المتحدة والأمة الخيرية البريطانية.