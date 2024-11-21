100 شاحنة جديدة تعبر من الأردن إلى غزة

وتم تسيير المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبدعم من منظمة هيومن ابيل والسفارة البريطانية والإغاثة الإسلامية – بريطانيا وشركة الباطون الأردنية وهيئة الاغاثة الانسانية (IHH) والنداء الفلسطيني الموحد والأيادي المتحدة والأمة الخيرية البريطانية.
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