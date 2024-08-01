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120 شاحنة جديدة تحمل وجبات جاهزة وطرودا غذائية تعبر لغزة

شاحنة تحمل مساعدات الى غزة
شاحنة تحمل مساعدات الى غزة




 

الخميس، 01-08-2024 01:32 م
  الوكيل الاخباري - عبرت 120 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة الأسبوع الحالي، سيتم توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وتحمل الشاحنات وجبات غذائية جاهزة وطرودا غذائية وطحينا وملابس وبطانيات وطرود عناية شخصية وأرزاً.

وتم تسيير المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبدعم من  جمعية البركة السويسرية، بايوس، الامداد الخيرية، GIG، شركة تيسكو، منظمة SKT، شركة زين، نقابة صيادلة الاردن ومبادرة وهب الغيث.
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