120 شاحنة جديدة تحمل وجبات جاهزة وطرودا غذائية تعبر لغزة

وتحمل الشاحنات وجبات غذائية جاهزة وطرودا غذائية وطحينا وملابس وبطانيات وطرود عناية شخصية وأرزاً.
وتم تسيير المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبدعم من جمعية البركة السويسرية، بايوس، الامداد الخيرية، GIG، شركة تيسكو، منظمة SKT، شركة زين، نقابة صيادلة الاردن ومبادرة وهب الغيث.
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