129 ألف قضية جديدة مسجلة بالمحاكم الشرعية 2023

وفيما يخص التوثيقات الشرعية، قال الربطة إنها جزء مهم من أعمال المحاكم الشرعية، حيث وثقت المحاكم 326,000 حجة شرعية تثبت الحق القانوني وأثره، وتم تسجيل معظمها في يوم تقديم الطلب.
كما سجلت مكاتب الإصلاح والوساطة الأسرية ارتفاعاً في عدد الحالات التي تم تسويتها، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لحل النزاعات الأسرية بالطرق السلمية. وكشف قاضي القضاة أن عدد الحالات التي تم التعامل معها ارتفع إلى 81,862 حالة في عام 2023، بزيادة نسبتها 11% عن العام 2022. وتم تسجيل 40,513 اتفاقية في مكاتب الإصلاح الأسري، بينما جرت تسوية 9,102 حالة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو إجراءات قضائية.
ويُشار إلى أن هذه الاتفاقيات لها قوة السند التنفيذي بموجب قانون التنفيذ الشرعي، ويمثل تسجيلها رغبة الأطراف في حل النزاعات الأسرية عن طريق التراضي، باعتبار ذلك أحد الحلول البديلة للتقاضي.
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