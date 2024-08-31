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129 ألف قضية جديدة مسجلة بالمحاكم الشرعية 2023

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 31-08-2024 01:04 م

الوكيل الإخباري-   شهد العام الماضي زيادة ملحوظة في عدد القضايا المنظورة في المحاكم الشرعية، مع الحفاظ على نسبة إنجاز عالية، حيث سجلت المحاكم الشرعية نحو 129,013 قضية، بزيادة قدرها 10,339 قضية مقارنة بالعام 2022، وبلغت نسبة الإنجاز في القضايا المفصولة98.7 %، وفقا لما أعلنه قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه خلال اطلاقه التقرير السنوي.

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وفيما يخص التوثيقات الشرعية، قال الربطة إنها جزء مهم من أعمال المحاكم الشرعية، حيث وثقت المحاكم 326,000 حجة شرعية تثبت الحق القانوني وأثره، وتم تسجيل معظمها في يوم تقديم الطلب.


كما سجلت مكاتب الإصلاح والوساطة الأسرية ارتفاعاً في عدد الحالات التي تم تسويتها، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لحل النزاعات الأسرية بالطرق السلمية. وكشف قاضي القضاة أن عدد الحالات التي تم التعامل معها ارتفع إلى 81,862 حالة في عام 2023، بزيادة نسبتها 11% عن العام 2022. وتم تسجيل 40,513 اتفاقية في مكاتب الإصلاح الأسري، بينما جرت تسوية 9,102 حالة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو إجراءات قضائية.


ويُشار إلى أن هذه الاتفاقيات لها قوة السند التنفيذي بموجب قانون التنفيذ الشرعي، ويمثل تسجيلها رغبة الأطراف في حل النزاعات الأسرية عن طريق التراضي، باعتبار ذلك أحد الحلول البديلة للتقاضي.

 

 
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