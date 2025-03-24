الإثنين 2025-03-24 11:14 ص
 

14 إصابة في حوادث مرورية خلال 24 ساعة الماضية

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 24-03-2025 09:11 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة السير في تقريرها المروري اليومي عن تسجيل 14 إصابة نتيجة حوادث سير متفرقة خلال 24 ساعة الماضية، تنوعت بين إصابات بالغة ومتوسطة وخفيفة.اضافة اعلان


ووفقًا للتقرير، فقد وقع فجر اليوم الاثنين حادث سير بين مركبتين خصوصي، أسفر عن ثلاث إصابات، إحداها بالغة واثنتان متوسطة، حيث تم إسعاف المصابين إلى مستشفى الملك المؤسس.

كما شهدت ساعات ما قبل الإفطار حادث تصادم بين مركبتين خصوصي على طريق المفرق - الزرقاء بالقرب من مثلث الخالدية، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بإصابات متوسطة، تم نقلهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي ومستشفى الملك طلال العسكري بالمفرق.

أما قبل ساعات الإفطار، فقد وقع حادث تصادم بين ثلاث مركبات "شاحنة وباص كوستر وسيارة خصوصي"، إذ أسفر الحادث عن ست إصابات خفيفة، حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

ودعت إدارة السير السائقين إلى ضرورة الالتزام بقواعد المرور، وتوخي الحيطة والحذر، خصوصًا خلال أوقات الذروة وقبيل الإفطار، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
 
 
gnews

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