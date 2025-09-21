الأحد 2025-09-21 03:38 م
 

17 باحثا بالبلقاء التطبيقية بقائمة أفضل 2% من الباحثين الأكثر تأثيرا عالميا

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الأحد، 21-09-2025 01:22 م

الوكيل الإخباري-   حل 17 باحثا من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية ضمن قائمة أفضل 2 بالمئة من الباحثين الأكثر تأثيرا واستشهادا على مستوى العالم.

وجاء ذلك وفق قاعدة بيانات الباحثين المحدثة لمؤشرات الاقتباس التي أعدتها جامعة ستانفورد الأميركية بالتعاون مع دار النشر العالمية "السيفير" للعام 2025.


وضمت القائمة من جامعة البلقاء التطبيقية الدكاترة "عمر أبو عرقوب وزيد عضيبات ومالك بريك و جعفر الزعبي وزكريا القضاة وأحمد العجو و عمر الزعبي ومعتز العزب وهشام شحادة والبراء عوجان وعمر عثمان بدران و محمد الصمادي و عبد العزيز الحموري وعمار المومني وخليل عساف و مازن أبو خضر وشريدة خلف العمري".

 
 
