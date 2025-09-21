17 باحثا بالبلقاء التطبيقية بقائمة أفضل 2% من الباحثين الأكثر تأثيرا عالميا

الوكيل الإخباري- حل 17 باحثا من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية ضمن قائمة أفضل 2 بالمئة من الباحثين الأكثر تأثيرا واستشهادا على مستوى العالم.

وجاء ذلك وفق قاعدة بيانات الباحثين المحدثة لمؤشرات الاقتباس التي أعدتها جامعة ستانفورد الأميركية بالتعاون مع دار النشر العالمية "السيفير" للعام 2025.