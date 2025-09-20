18 باحثا من "اليرموك" ضمن قائمة الباحثين الأكثر تأثيراً في العالم - اسماء

وارتفع عدد الباحثين المصنفين في جامعة اليرموك ضمن أعلى 2 بالمئة من العلماء على مستوى العالم من تسعة باحثين في العام الماضي إلى 18 باحثا في العام الحالي، وذلك وفقا لمعياري المسيرة البحثية الكاملة، وأداء الباحثين خلال العام الأخير.
وضمت قائمة الأساتذة الأكثر تأثيرا في جامعة اليرموك، بحسب المسيرة البحثية الكاملة، كلا من الدكتور موفق العموش من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، والدكتور إدريس المومني من كلية العلوم.
كما ضمت القائمة، كلا من الدكتور علاء الجبالي من كلية الصيدلة، والمرحوم الدكتور محمد درادكة والدكتور بلال عبد الغني من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، والدكتور محمد الرفاعي من كلية العلوم، والدكتور معاوية خطاطبة من كلية الطب، والدكتور يوسف وردات كلية العلوم التربوية، والدكتور إياد أبو دوش من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.
وضمت القائمة أيضا الدكتور حازم الشخاترة من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، والدكتورة رسمية الأعمر من كلية التمريض، والدكتور محمد حابس البرماوي من كلية الإعلام، والدكتور عبد الكريم العمري من كلية العلوم، والدكتور محمد عبيد العياصرة من كلية الصيدلة، والدكتور زيد الطعاني من كلية الطب، والدكتور أمجد الفاهوم من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، والدكتور محمود القضاة من كلية العلوم، والدكتور هاشم مطارنة من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية.
-
أخبار متعلقة
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 ينظم حملة للتبرع بالدم
-
نقابة الصحفيين تقر التسوية المالية مع شركة التأمين الصحي السابقة "ميدنت"
-
الزعبي: الذكاء الاصطناعي تحد وسلاح في الإعلام والمحتوى هو الأساس
-
"المهندسين الزراعيين" تنظم دورة تدريبية متخصصة
-
ترفيعات وانهاء خدمات في التربية - اسماء
-
الأردن يؤكد أهمية تنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمنطقة
-
بيان صادر عن عشيرة حمزة القادري
-
جامعة جدارا توقّع اتفاقيّتَي تعاون مع جامعتين جزائريّتين