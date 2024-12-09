2 مليون دينار لصرف مستحقات ورديات المنح والقروض لأبناء الشمال والوسط

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الوكيل الإخباري- بدأت وزارة التعليم العالي المرحلة السادسة من صرف المستحقات والرديات المالية لطلبة المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024 بإجمالي اثنان مليون دينار أردني . اضافة اعلان





وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف المخصصات المالية لطلبة السنوات السابقة عن الفصل الثاني 2023-2024 للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعات الجنوب للعام الجامعي 2023 -2024 في كل من :



جامعة الحسين بن طلال، وجامعة الطفيلة التقنية، والجامعة الأردنية / فرع العقبة، حيث يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 -12-2024، كما ستقوم الوزارة تباعاً بالإعلان عن صرف مستحقات الطلبة عن الفصل الصيفي 2023-2024 عند الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها.