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2 مليون دينار لصرف مستحقات ورديات المنح والقروض لأبناء الشمال والوسط

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 09-12-2024 12:33 م
الوكيل الإخباري-  بدأت وزارة التعليم العالي المرحلة السادسة من صرف المستحقات والرديات المالية لطلبة المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024 بإجمالي اثنان مليون دينار أردني .اضافة اعلان


وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف المخصصات المالية  لطلبة السنوات السابقة عن الفصل الثاني 2023-2024 للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعات الجنوب للعام الجامعي 2023 -2024 في كل من :

جامعة الحسين بن طلال، وجامعة الطفيلة التقنية، والجامعة الأردنية / فرع العقبة، حيث يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 -12-2024، كما ستقوم الوزارة تباعاً بالإعلان عن صرف مستحقات الطلبة عن الفصل الصيفي 2023-2024 عند الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها.
 
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