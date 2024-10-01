2.4 % نمو الناتج المحلي في الربع الثاني من 2024

الوكيل الإخباري- نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 2.4 بالمئة، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

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وأشار التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، إلى أن التقديرات الأولية أظهرت أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت نمواً خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

وبحسب التقرير، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 6.2 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.24 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4.8 بالمئة مساهماً بمقدار 0.42 نقطة مئوية، ثم قطاع الكهرباء والمياه بنسبة بلغت 4.5 بالمئة وبمساهمة مقدارها 0.08 نقطة مئوية، ويليه قطاع الصناعات التحويلية الذي نما بنسبة بلغت 3.1 بالمئة، وبمساهمة مقدراها 0.54 نقطة مئوية.