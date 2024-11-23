2391 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم يلتحقون بالتدريب المهني

وسجل بالبرامج التدريبية 7 من حملة شهادة الدكتوراه منهم 2 من الإناث، ومن حملة الماجستير 73 منهم 45 من الإناث، ومن حملة البكالوريوس1631 منهم 1133 من الإناث، و 680 من حملة دبلوم كليات المجتمع منهم 475 من الإناث، إضافة إلى واحدة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد مدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة، حرص المؤسسة على إنشاء مراكز تميز في القطاعات الواعدة التي تتماشى مع احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، مشددًا على أهمية تطوير المدربين بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات المانحة، مع التركيز على تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية.
وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على زيادة الوعي بأهمية الالتحاق بالتخصصات المهنية، استنادًا إلى مؤشرات أداء واضحة تهدف بحلول عام 2025 إلى رفع طاقتها الاستيعابية إلى 30 ألف متدرب، وتحقيق نسبة تشغيل تصل إلى 90 بالمئة من خريجيها، بالإضافة إلى مراجعة وتطوير جميع البرامج التدريبية.
وأوضح أن المؤسسة تسعى إلى استحداث 30 برنامجًا جديدًا يركز على مهارات وظائف المستقبل، بما يعزز جاهزية الكوادر المهنية لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.
بترا
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