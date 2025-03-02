2981 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا ، والبصل الناشف بين 15و20 قرشا، والبطاطا بين 20و 30قرشا، والبندورة بين 5و 10قرشا، والجزر بين 25و 35قرشا، والخيار بين 75و 110قرشا، والزهرة بين 30و 60قرشا، والليمون بين 20و 40قرشا، والموز البلدي بين 50و 85قرشا.
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