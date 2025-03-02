2981 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد،2981طنا، منها 2296طن خضار، و449طن فواكه، و 236طنا من الورقيات. اضافة اعلان





وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا ، والبصل الناشف بين 15و20 قرشا، والبطاطا بين 20و 30قرشا، والبندورة بين 5و 10قرشا، والجزر بين 25و 35قرشا، والخيار بين 75و 110قرشا، والزهرة بين 30و 60قرشا، والليمون بين 20و 40قرشا، والموز البلدي بين 50و 85قرشا.

