3 إصابات متوسطة بحادث تدهور واصطدام على طريق عمان التنموي

وبحسب الإحصائية الأولي التي أدلت بها إدارة السير ، فالحادث تسبب بوقوع 3 إصابات متوسطة جرى إسعافها لأقرب مستشفى ، ولا زالت كوادر الإدارة في موقع الحادث لرفع الأثر المروري والدلالة والإرشاد لحين التأكد من عودة وانسيابية الحركة المرورية مرة أخرى .
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