3 إصابات متوسطة بحادث تدهور واصطدام على طريق عمان التنموي

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير عبر تقريرها المروري اليومي بأن كوادرها تتعامل الآن مع حادث تدهور لمركبة خصوصي على طريق عمان التنموي وتحديداً ما بعد المحطة باتجاه الزرقاء ، حيث أدى التدهور لاصطدام المركبة بالحاجز الاسمنتي بالشارع العام . اضافة اعلان





وبحسب الإحصائية الأولي التي أدلت بها إدارة السير ، فالحادث تسبب بوقوع 3 إصابات متوسطة جرى إسعافها لأقرب مستشفى ، ولا زالت كوادر الإدارة في موقع الحادث لرفع الأثر المروري والدلالة والإرشاد لحين التأكد من عودة وانسيابية الحركة المرورية مرة أخرى .