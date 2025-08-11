300 طفل يختتمون فعاليات النادي الصيفي "فرسان العلم"

11:23 م

الوكيل الإخباري- اختتم نادي موظفي أمانة عمان الكبرى، فعاليات النادي الصيفي في موسمه الرابع تحت شعار: "فرسان العلم"، والذي أقيم في منتزه عمان القومي، بمشاركة 300 طفل من فئة 8 – 16 عاماً من أبناء أعضاء الهيئة العامة للنادي. اضافة اعلان





وتضمن النادي الصيفي مجموعة فعاليات كالندوات، والورش، وزيارة الأماكن السياحية والأثرية، والأنشطة الرياضية التي تشمل كرة القدم، وتنس الطاولة والتايكواندو، إضافة إلى إقامة فقرات تدريبية متنوعة لمهارات الطهي والأعمال التطوعية.



وقال مدير المدينة، رئيس الهيئة الإدارية لنادي موظفي أمانة عمان، المهندس أحمد ملكاوي، إن برنامج النادي الصيفي ساهم في تعزيز العديد من الجوانب الإبداعية لدى المشاركين، إلى جانب مساهمته في الاطلاع على المعالم الأثرية والسياحية في المملكة، ومنح المساحة الكافية للطلاب لممارسة الرياضات المفضلة.



من جهته، أكد أمين سر نادي موظفي الأمانة، حازم الجبور، إن إقامة النادي الصيفي جاءت بهدف منح الفرصة للأطفال لاكتساب، وتنمية المهارات المختلفة التي تسهم في بناء وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

