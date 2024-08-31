323 الف قضية تنفيذية بالمحاكم الشرعية والدفع الالكتروني يزدهر

وأكد الربطه أهمية التحول الرقمي في تقديم الخدمات، مشيراً إلى زيادة ملحوظة في استخدام الدفع الإلكتروني وبطاقات الأسرة الإلكترونية. حيث بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة إلكترونياً خلال عام 2023 حوالي 48 مليون دينار، بارتفاع قدره 10.4% مقارنة بالعام 2022. كما ارتفع عدد بطاقات الأسرة الإلكترونية المصروفة للمحكوم لهم في القضايا التنفيذية إلى 28,471 بطاقة، مع تحويل 106 مليون دينار لهذه البطاقات.
وأشار سماحته إلى أن التقرير يتضمن بيانات هامة عن أعمال المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية وإنجازاتها، بالإضافة إلى جهود المحاكم الشرعية في القدس الشريف، التي تمثل أحد محاور الوصاية الهاشمية على المقدسات، وتوليها الدائرة عناية واهتماماً خاصاً.
وأوضح سماحته أن دائرة قاضي القضاة تقدم 158 خدمة من خلال الوحدات التنظيمية التابعة لها والمحاكم الشرعية على مختلف درجاتها واختصاصاتها، والبالغ عددها 78 محكمة شرعية منتشرة في جميع مناطق المملكة والقدس الشريف
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