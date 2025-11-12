الأربعاء 2025-11-12 01:32 م
 

(45) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

الأربعاء، 12-11-2025 01:26 م

الوكيل الإخباري-   أدى (45) محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني،اليوم الاربعاء، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.

   ورحب د. التلهوني بالمحامين الجدد،مثمناً دور مهنة المحاماة ، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.

 

 
 
(45) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية (45) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

