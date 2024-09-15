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5 آلاف دينار لتصميم شعار جديد لـ"دائرة الأراضي"

من المصدر
من المصدر
الأحد، 15-09-2024 09:45 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت دائرة الأراضي والمساحة الأحد، عن طرح مسابقة لتصميم شعار وهوية بصرية خاصة بها، تعكس من خلالها أهمية الدائرة ومهامها ودورها في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة .

وقد خصصت الدائرة جائزة مقدارها 5 آلاف دينار لفائز واحد، علما أن التقييم سيتم من خلال لجنة معتمدة لهذه الغاية .

وتاليا التفاصيل التي أعلنت بالصحف:

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