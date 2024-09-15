5 آلاف دينار لتصميم شعار جديد لـ"دائرة الأراضي"

وقد خصصت الدائرة جائزة مقدارها 5 آلاف دينار لفائز واحد، علما أن التقييم سيتم من خلال لجنة معتمدة لهذه الغاية .
وتاليا التفاصيل التي أعلنت بالصحف:
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