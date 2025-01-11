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5% ارتفاع عدد الشركات المسجلة في 2024

دائرة مراقبة الشركات
دائرة مراقبة الشركات
السبت، 11-01-2025 12:21 م
الوكيل الإخباري- ارتفع عدد الشركات المسجلة العام الماضي بنسبة 5 بالمئة مقارنة مع 2023، لتسجل 6406 شركات ارتفاعاً من 6077 شركة، وبنسبة 26 بالمئة عن العام 2019، اذ بلغ عدد الشركات حينها 5088 شركة.اضافة اعلان


وبحسب تقرير دائرة مراقبة الشركات، اختيرت فترة مقارنة نتائج عام 2024 بنتائج عام 2019 كونها تعطي صورة أوضح عن الأعوام 2020، 2021.

وبلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة ما يزيد عن 190 مليون دينار، في 2024، فيما ارتفع معدل محصلة زيادة رؤوس الأموال بنسبة 7 بالمئة عن العام 2023، لتبلغ أكثر من 350 مليون دينار، إذ رفعت 1043 شركة رؤوس أموالها بما قيمته نحو 486 مليون دينار، فيما خفضت 259 شركة رؤوس أموالها بما قيمته نحو 136 مليون دينار.

ومقارنة مع 2019؛ ارتفع معدل محصلة زيادة رؤوس الأموال بنسبة 302 بالمئة، مسجلة نحو 87 مليون دينار، إذ رفعت 680 شركة رؤوس أموالها بما قيمته نحو 300 مليون دينار، وخفضت 433 شركة رؤوس أموالها بنحو 213 مليون دينار.

وأظهرت البيانات أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا في العام 2024، هي ذات المسؤولية المحدودة، وبعدد 4697 شركة من إجمالي الشركات، وبنسبة 72.2 بالمئة، وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 94 مليون دينار.

وانخفض عدد الشركات التي تم فسخ او شطب تسجيلها العام الماضي بنسبة 35 بالمئة عن العام 2023، إذ شطبت أو فسخت 1780 شركة تسجيلها، بدلا من 2736 شركة في 2023.

وانخفض العدد كذلك بنسبة 63 بالمئة عن العام 2019، حين شطبت أو فسخت 4748 شركة تسجيلها.

بترا
 
gnews

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