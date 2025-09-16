5 دول تستورد مضادات الطائرات المسيّرة من الأردن

06:55 م

الوكيل الإخباري- قال المتحدث الرسمي باسم المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي"، راتب أبو الراغب، الثلاثاء، إن سوق الطائرات المسيّرة يصل عالميًا إلى 73.5 مليار دولار، حسب إحصائيات العام الماضي. اضافة اعلان





وأضاف أن الاستخدامات غير الأخلاقية تؤكد أهمية وجود مضادات للطائرات المسيّرة، مشيرًا إلى وجود صناعة محلية أردنية في هذا المجال.



وشدّد أبو الراغب على أهمية التوعية المجتمعية بخصوص التعامل مع الطائرات المسيّرة عند رؤيتها، في حال سقوطها أو مرورها.



ولفت إلى أن رخص ثمن بعض الطائرات المسيّرة يؤكد ضرورة وجود مضادات فعّالة لها.



وركّز أبو الراغب على ضرورة التعامل مع الطائرات المسيّرة، مشيرًا إلى وجود صادرات أردنية لعدة أسواق.



وبخصوص ما يُصدره المركز من منتجات، قال أبو الراغب: "نُصدر لـ 38 دولة في العالم، منها 5 دول أخذت مضادات طائرات مسيّرة بأنواع مختلفة".



رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، الثلاثاء، افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض كشف ومكافحة الطائرات المسيّرة (C-UAS)، بحضور وزير الاستثمار ومديري الأجهزة الأمنية، الذي ينظمه المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB) بالتعاون مع شركة SAE Media Group البريطانية، وبدعم من القوات المسلحة الأردنية.



ويهدف المؤتمر، الذي يُعقد لأول مرة في الشرق الأوسط وإفريقيا على مدار يومين في فندق سانت ريجيس – عمّان، إلى استعراض أحدث التطورات في تقنيات رصد واعتراض الطائرات المسيّرة، ومناقشة أخلاقيات استخدامها، إلى جانب تبادل الخبرات حول التحديات المستقبلية في هذا المجال الحيوي.



وأكد المدير العام للمركز الأردني للتصميم والتطوير، اللواء المتقاعد أيمن البطران، في بيان صحفي، أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت يشهد تناميًا في التهديدات التي تفرضها الأنظمة غير المأهولة على المستويين الإقليمي والدولي، ما يستدعي تطوير حلول متخصصة لمواجهة مخاطر الطائرات المسيّرة وتوظيف هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول يخدم المجتمعات.



وأشار البطران إلى أن الشراكة مع SAE Media Group تهدف إلى تبادل الخبرات والرؤى مع المهتمين والمتخصصين بمكافحة الطائرات المسيّرة في الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم، لافتًا إلى أن المؤتمر يشكّل منصة فريدة لعرض أحدث الحلول والمنتجات، ومناقشة التحديات والاستراتيجيات على المستويين الاستراتيجي والتطبيقي، بمشاركة خبراء ومتخصصين من مختلف الدول.



من جانبه، أعرب المدير العام لشركة SAE Media Group، مايلز ديكسون، عن اعتزازه بالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير، مؤكدًا أن المؤتمر يشكّل منصة مهمة تجمع المهتمين الإقليميين والدوليين لتبادل أحدث الاستراتيجيات والتقنيات في مواجهة التهديدات المتزايدة للطائرات المسيّرة.



ويستقطب المؤتمر ممثلين عن 41 دولة من الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة، إضافة إلى حلف الناتو، ويتضمن برنامج أعماله أكثر من 20 جلسة حوارية يشارك فيها 25 متحدثًا من الخبراء والمختصين والمطورين الدوليين.