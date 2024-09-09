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529 مركزا انتخابيا مختلطا في كل محافظات المملكة

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 09-09-2024 03:37 م

الوكيل الإخباري- بلغ عدد مراكز الانتخاب التي خصصتها الهيئة المستقلة للانتخاب لاستقبال المقترعين في انتخابات مجلس النواب 2024 غدا الثلاثاء 1649 مركزا.

المراكز اعلاه توزعت على 12 محافظة تضم 18 دائرة انتخابية.   

وبحسب أرقام الهيئة التي رصدها "الوكيل الاخباري"  فإنه تم تخصيص 537 مركزا للذكور بنسبة 32.56% وتخصيص 583 مركزا للإناث بنسبة 35.35%.

وخصصت الهيئة 529 مركزا انتخابيا مختلطا للجنسين بنسبة 32.08% .

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وأعلنت مديرية الأمن العام بدء نشر قوتها الأمنية لتأمين الانتخابات في المراكز، لافتة إلى أن القوة الأمنية ستستلم كامل الواجب اليوم الاثنين.

 
gnews

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