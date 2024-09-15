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7 إصابات بتصادم في الشونة.. واشتعال مقدمة الحافلة

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 15-09-2024 08:20 ص

الوكيل الإخباري- أصيب 7 أشخاص بتصادم مركبة خصوصي وحافلة نقل ركاب متوسطة على طريق الشونة الشمالية، صباح اليوم الأحد، وفق ما ذكر ضابط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية عبر إذاعة الأمن العام.

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وقال الضابط ان كوادر الدوريات الخارجية والدفاع المدني تعاملوا مع الحادث صباح الاحد،  حيث تم نقل واسعاف 7 اصابات متوسطة حتى الآن الى مستشفى الشونة، كما يجري التعامل مع اشتعال مقدمة الحافلة، منوها الى أن الكوادر بالميدان تعمل لفتح الطريق وإزالة الأثر المروري.

 
gnews

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