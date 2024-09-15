7 إصابات بتصادم في الشونة.. واشتعال مقدمة الحافلة

وقال الضابط ان كوادر الدوريات الخارجية والدفاع المدني تعاملوا مع الحادث صباح الاحد، حيث تم نقل واسعاف 7 اصابات متوسطة حتى الآن الى مستشفى الشونة، كما يجري التعامل مع اشتعال مقدمة الحافلة، منوها الى أن الكوادر بالميدان تعمل لفتح الطريق وإزالة الأثر المروري.
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