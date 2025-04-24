7 إصابات بحوادث سير خلال 24 ساعة

08:11 ص

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث ما قبل حدود العمري باتجاه الداخل بين حافلة ومركبة شحن، حيث نتج عن الحادث إصابتان جرى نقلهما إلى مركز طبي الأزرق. اضافة اعلان





وعبر تقريرها المروري اليومي، أشارت الإدارة إلى وقوع حادث تصادم مقابل مصنع الملح على طريق وادي عربة في منطقة غور الصافي، حيث نتج عن الحادث إصابتان جرى نقلهما إلى مستشفى غور الصافي.



كما وقع حادث تدهور لإحدى المركبات على الطريق الصحراوي باتجاه الجنوب، حيث نتج عن الحادث ثلاث إصابات جرى إسعافها إلى مستشفى معان الحكومي.



