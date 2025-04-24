7 إصابات بحوادث سير خلال 24 ساعة

وعبر تقريرها المروري اليومي، أشارت الإدارة إلى وقوع حادث تصادم مقابل مصنع الملح على طريق وادي عربة في منطقة غور الصافي، حيث نتج عن الحادث إصابتان جرى نقلهما إلى مستشفى غور الصافي.
كما وقع حادث تدهور لإحدى المركبات على الطريق الصحراوي باتجاه الجنوب، حيث نتج عن الحادث ثلاث إصابات جرى إسعافها إلى مستشفى معان الحكومي.
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