789 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق إربد المركزي

وبحسب نشرة أسعار الأصناف، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-25 قرشاً، البصل الناشف 17-35، الثوم 150-350، البطاطا 35-55، البندورة 20-50، الخيار 25-45، الزهرة 50-65، البطيخ 15-25، والشمام 15-30 قرشاً.
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