789 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق إربد المركزي

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الأربعاء، 789 طناً، منها 501 طن خضار، و182 طن فواكه، و23 طن ورقيات، بحسب مدير السوق المهندس ربيع الروسان.



وبحسب نشرة أسعار الأصناف، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-25 قرشاً، البصل الناشف 17-35، الثوم 150-350، البطاطا 35-55، البندورة 20-50، الخيار 25-45، الزهرة 50-65، البطيخ 15-25، والشمام 15-30 قرشاً.