90 % نسبة الإنجاز في مشروع متنزه العقبة الوطني

وقال الفايز خلال تفقده اليوم الاثنين، سير أعمال المشروع، يرافقه مفوض المدينة والبنية التحتية في السلطة عبد الله النجاد، إن المتنزه يضم 6 بوابات رئيسية موزعة على مختلف مناطق المشروع، إضافة إلى مسطحات مائية، ومواقف اصطفاف، ومرافق خدمية وترفيهية متنوعة تشمل 3 مناطق ألعاب للأطفال، و6 ملاعب رياضية، ومدرجا ترفيهيا، إلى جانب ممر مخصص للمشاة يغطي كامل المتنزه، وجلسات عائلية عامة، ومرافق صحية حديثة تخدم المواطنين والزوار.
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