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90 % نسبة الإنجاز في مشروع متنزه العقبة الوطني

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
 
الإثنين، 21-04-2025 07:59 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز، أن نسبة الإنجاز في مشروع متنزه السادسة الوطني بمدينة العقبة بلغ نحو 90 بالمئة من أعمال البنية التحتية للمشروع الذي يمتد على مساحة 220 دونمًا، وتشكل المساحات الخضراء منه نحو 60 بالمئة.

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وقال الفايز خلال تفقده اليوم الاثنين، سير أعمال المشروع، يرافقه مفوض المدينة والبنية التحتية في السلطة عبد الله النجاد، إن المتنزه يضم 6 بوابات رئيسية موزعة على مختلف مناطق المشروع، إضافة إلى مسطحات مائية، ومواقف اصطفاف، ومرافق خدمية وترفيهية متنوعة تشمل 3 مناطق ألعاب للأطفال، و6 ملاعب رياضية، ومدرجا ترفيهيا، إلى جانب ممر مخصص للمشاة يغطي كامل المتنزه، وجلسات عائلية عامة، ومرافق صحية حديثة تخدم المواطنين والزوار.

 
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