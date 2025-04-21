90 % نسبة الإنجاز في مشروع متنزه العقبة الوطني

الوكيل الإخباري- أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز، أن نسبة الإنجاز في مشروع متنزه السادسة الوطني بمدينة العقبة بلغ نحو 90 بالمئة من أعمال البنية التحتية للمشروع الذي يمتد على مساحة 220 دونمًا، وتشكل المساحات الخضراء منه نحو 60 بالمئة.

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