أبو دقر: 20% انخفاض سعر دجاج النتافات بالأسواق

الوكيل الاخباري – براءة الشلالدة

قال عضو الاتحاد النوعي للدواجن حسن أبو دقر، إن أسعار دجاج "النتافات" انخفض بالأسواق بنسبة 20% حيث يتراوح سعر الكيلو من 1.35 إلى 1.45 قرشاً .

اضافة اعلان



وأشار أبو دقر حول الدجاج المذبوح المبرد اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" أن تكلفته على المزارع تبلغ 1.40 قرش ويباع للتاجر بـ 1.10 قروش منوهاً أن خسارة المزارع تصل إلى 30 قرشا على كل كيلو.



وأضاف أن الدجاج المذبوح يباع بالأسواق المحلية بـ 1.75قرشاً منوهاً أن الأسعار انخفضت بنسبة 15%.



وأكد أن المملكة تنتج يومياً بمجموع 800 ألف طير مقسمة إلى 600 ألف طير طازج مبرد و 200 ألف طير "نتافات" .



علماً أن حاجة الأردنيين تبلغ 750 ألف طير يومياً .

