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الأحد، 26-09-2021 09:04 ص

أبو عاقولة يثمن قرار وزارة الداخلية بإعادة فتح معابر الدرة والمدورة

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الوكيل الاخباري– ثمنت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، قرار وزارة الداخلية بإعادة فتح معابر الدرة والمدورة مع المملكة العربية السعودية  امام حركة نقل البضائع والشحن من والى الاردن.

وقدرت النقابة في بيان لها، حرص واستجابة وزارة الداخلية على اتخاذ هذه  الخطوة التي جاءت بالاتجاه الصحيح، خصوصا وان هذا القرار يأتي بعد ان استطاع الاردن ان يمضي قدما في مواجهة وباء كورونا  سليما معافى ، بعد سنة ونصف عجاف مرت على العاملين في قطاع التخليص والنقل والشاحنات وروافده الذين  يعملون في قطاعات التحميل والتنزيل ، ومحلات الصرافة ، والاستراحات والمحال التي تعتاش من رواد هذه المراكز .

وتمت الموافقة على السماح لسائقي الشاحنات الأردنية الحاصلين على شهادة المطعوم الأردني بالمغادرة والعودة من خلال مراكز الحدود البرية دون اجراء فحص (p.c.r) وكذلك السماح لسائقي الشاحنات غير الأردنيين الحاصلين على شهادة المطعوم من الدول القادمين منها بالدخول عبر المراكز الحدودية البرية مع المملكة العربية السعودية شريطة التسجيل على منصة (توكلنا).

وتابعت النقابة خلال هذه الاشهر وطيلة ازمة الوباء وقوفها في صف الوطن  ولتكون كما هي قطاعات استدامة الحياة تعمل لتأمين احتياجات المملكة وتكون هي شريان الحياة الاقتصادية، وان المطالبات التي وضعتها خلال الايام والاسابيع الماضية جاءت لتعويض خسارة خطوط الترانزيت للشاحنات القادمة من مصر باتجاه السعودية ، ومن السعودية باتجاه مصر وسلطة العقبة  الاقتصادية  الخاصة ، خصوصا بعد تحويل هذه الخطوط الى خطوط بحرية مباشرة من والى السعودية ومصر ، وبما شكله ايقاف الصادرات والواردات من والى العقبة عبر معبر الدرة والمدورة من زيادة الكلف على التاجر والصانع والناقل وبالتالي على المواطن والوطن ، وانخفاض في واردات خزينة الدولة .

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